V súvislosti s útokom v klube Reina v Istanbule zadržali dvoch Číňanov

Ľudia odchádzajú z miesta útoku v miestnom nočnom klube v Istanbule, v pozadí autá záchranárov. Zranených je asi 30 ľudí, 1.1.2017.

Bazilej 14. januára (TASR) - Turecký súd dnes vzal do väzby dvoch čínskych občanov kvôli ich údajnej spojitosti s útokom, ktorý sa odohral počas novoročnej noci v nočnom klube v Istanbule.Ako v piatok informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu, dvaja podozriví sú obvinení z členstva v "" a spoluúčasti na 39 vraždách prvého stupňa.K útoku vo vychytenom klube Reina na brehu Bosporskej úžiny sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát, ktorá deklarovala, že ide o odvetu za turecké vojenské operácie na severe Sýrie.Samotný páchateľ z miesta činu ušiel. Do nočného klubu v Istanbule prišiel so strelnou zbraňou s dlhou hlavňou. V prvých hodinách nového roka najprv zastrelil policajta a civilistu pred klubom, potom vtrhol dovnútra a pálil na niektorých z približne 600 návštevníkov. Klub Reina často navštevovali miestne celebrity vrátane spevákov, hercov a športovcov.Turecké úrady už minulý týždeň oznámili, že páchateľ útoku je podľa všetkého príslušník ujgurskej národnostnej menšiny, ktorá žije prevažne v nepokojnej provincii Sin-ťiang na západe Číny. Okrem Číny Ujguri žijú aj vo viacerých štátoch strednej Ázie a v Turecku.