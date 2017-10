V súvislosti s útokom v Marseille zadržala polícia päť podozrivých

Policajti hliadkujú pred železničnou stanicou v meste Marseille 1. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. októbra (TASR) - Francúzska polícia zadržala v utorok v Marseille päť osôb, ktoré sú podozrivé v súvislosti s nedeľným útokom na tamojšej železničnej stanici Saint-Charles, pri ktorom muž menom Ahmed Hanachi dobodal dve mladé ženy.Ako dnes napísal spravodajský server Sud Ouest, najmenej štyri osoby boli vzaté do väzby na základe podozrenia zo spolčovania sa do zločineckej teroristickej skupiny.Zdroje blízke vyšetrovaniu v utorok informovali, že polícia v byte útočníka našla aj jeho batoh, ktorý je teraz predmetom skúmania.Analýzou záznamov v páchateľovom mobilnom telefóne polícia zistila, že počúval moslimské náboženské spevy. V telefóne mal stiahnuté aj islamistické propagandistické fotografie.Napriek týmto zisteniam i priznaniu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) k útoku sú však vyšetrovatelia zatiaľ opatrní, pokiaľ ide hodnotenie, či mal spáchaný čin islamistický či teroristický motív.Mužom, ktorý útočil v Marseille a ktorého následne zneškodnila vojenská hliadka, bol podľa francúzskeho ministra vnútra Gérarda Collomba občan Tuniska žijúci pred časom v Taliansku.Talianske bezpečnostné orgány skúmajú, či páchateľ útoku z Marseille bol v kontakte s inými Tunisanmi, ktorí boli zapletení do útokov v Európe a žili v Taliansku v rovnakom regióne - Lazio. Bol medzi nimi aj Anis Amri, ktorý vlani v decembri spáchal teroristický útok na jednom z vianočných trhov v Berlíne.Taliansky denník Corriere della Sera v utorok napísal, že talianski vyšetrovatelia nateraz vylučujú hypotézu, že podozrivý muž sa zradikalizoval počas pobytu v Taliansku.