V súvislosti s útokom z Marseille zadržali najmenej troch podozrivých

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 3. októbra (TASR) - Dva dni po nedeľňajšom útoku z Marseille, pri ktorom Tunisan dobodal na smrť dve mladé ženy, zadržala francúzska polícia najmenej troch podozrivých.Pre tlačovú agentúru DPA to dnes potvrdili nemenované justičné zdroje.Médiá informovali o policajnej operácii v juhofrancúzskom prístavnom meste. Uskutočnilo sa i viacero domových prehliadok.Mužom, ktorý útočil v Marseille a ktorého zneškodnila vojenská hliadka, bol podľa dnešných informácií francúzskeho ministra vnútra Gérarda Collomba občan Tuniska žijúci pred časom v Taliansku.Talianske bezpečnostné orgány skúmajú, či páchateľ útoku z Marseille bol v kontakte s inými Tunisanmi, ktorí boli zapletení do podobných útokov v Európe a žili v Taliansku v rovnakom regióne - Lazio. Bol medzi nimi aj Anis Amri, ktorý vlani v decembri spáchal teroristický útok na jednom z vianočných trhov v Berlíne.Taliansky denník Corriere della Sera informoval, že tamojší vyšetrovatelia v súčasnosti nevylučujú, že sa útočník z Marseille mohol zradikalizovať počas pobytu na Apeninskom polostrove.K teroristickej akcii z Marseille sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).