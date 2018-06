V švajčiarskom tíme na majstrovstvá len jeden hráč z domácej ligy

Na snímke švajčiarsky tréner, Vladimir Petkovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Nominácia Švajčiarska na MS do Ruska:



Brankári: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lipsko), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)



Obrancovia: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (FC Bazilej), Stephan Lichtsteiner (Juventus Turín), Jacques-Francois Moubandje (FC Toulouse), Ricardo Rodriguez (AC Miláno), Fabian Schaer (Deportivo La Coruňa)



Stredopoliari: Valon Behrami (Udinese Calcio), Blerim Džemajli (FC Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal Londýn), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (TSG 1988 Hoffenheim)



Útočníci: Josip Drmič (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke 04), Mario Gavranovič (Dinamo Záhreb), Haris Seferovič (Benfica Lisabon)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR)- Iba jedného hráča z domácej súťaže vybral tréner futbalistov Švajčiarska Vladimír Petkovič do konečnej nominácie na MS do Ruska. V kádri je 17 futbalistov, ktorí reprezentovali krajinu aj na EURO 2016 vo Francúzsku.Švajčiarsky kouč tak urobil oproti nominácii na ME iba šesť zmien.uviedol Petkovič, ktorý sa bude spoliehať najmä na Stephana Lichtsteinera z Juventusu Turín, Granita Xhaku z Arsenalu Londýn a Xherdana Shaqiriho zo Stoke City. Do nominácie sa však nedostal pre zranenie zakončovateľ Admir Mehmedi z nemeckého Wolfsburgu.Švajčiari sa na šampionáte predstavia v E-skupine s Brazíliou, Kostarikou a Srbskom.