V Svidníku obnovujú základné a materské školy

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svidník 7. februára (TASR) – Mesto Svidník vlani investovalo do rekonštrukcií a nového vybavenia základných a materských škôl nemálo financií. Nezabudli ani na zlepšenie podmienok v základnej umeleckej škole. Radnica bola úspešná pri získavaní externých zdrojov z verejných financií aj eurofondov. Do oblasti školstva bude mesto investovať aj v tomto roku. Informoval o tom primátor Svidníka Ján Holodňák, ktorý doplnil, že v minulom roku stavali aj detské ihriská a podporili športové talenty.V Základnej škole na Komenského ulici vybavili školskú jedáleň výdajnými pultmi, plynovým kotlom za takmer 6500 eur. Kúpili nový konvektomat za 12.500 eur. Oplotili areál školy a postavili verejné osvetlenie na prístupový chodník od pešej zóny k škole, čo stálo spolu 10.000 eur.Kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení za 114.000 eur vylepšili podmienky žiakom aj učiteľom v Základnej škole na Ulici 8. mája. Vymenili tiež časť podlahovej krytiny za 20.000 eur. Do školskej jedálne kúpili elektrický kotol a výdajné pulty za 7000 eur, aj tu pribudol konvektomat za 13.200 eur. Termoregulácia vykurovania stála 16.500 eur. Ku školskej budove vedie nový chodník za 6000 eur.Základná škola na Karpatskej ulici má tiež vynovenú prístupovú cestu a priestor pred budovou, výška investície presiahla sumu 23.900 eur. Do jedálne kúpili umývačku riadu a zmodernizovali výdajné pulty za viac ako 9600 eur, nový konvektomat stál 12.000 eur. Do telocvične dokúpili športové náradie za 4300 eur.Rekonštrukciou prešla aj Základná umelecká škola, na ktorej vymenili okná, termoregulačné ventily, aktuálne opravujú strechu a renovujú drevenú podlahu v koncertnej miestnosti. Celková investícia presiahne 90.000 eur.Mesto získalo 3000 eur na detské dopravné ihrisko Semafór nie je fór, ktoré umiestnili v Materskej škole na Ulici gen. Svobodu. V tejto škôlke zrekonštruovali sklobetónovú stenu za 3000 eur. V tohto roku budú pokračovať v ďalšej rekonštrukcii s výškou nákladov 528.000 eur. Stavbári zateplia budovu a strechu, vymenia okná a dvere, zrekonštruujú osvetlenie a ústredné kúrenie. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok viac ako 500.000 eur, na projekte sa bude spolupodieľať piatimi percentami oprávnených nákladov.Materská škola na Ulici 8. mája získala na svoju obnovu takmer 700.000 eur, mesto prispeje sumou 30.000 eur. Škôlku čaká zateplenie budovy a strechy, výmena okien a dverí a rekonštrukcia osvetlenia a ústredného kúrenia.Holodňák informoval, že v súčasnosti radnica podniká potrebné kroky na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu Materskej školy na Ulici Ľudovíta Štúra. Projekt počíta tiež s nadstavbou budovy, čím sa zvýši kapacita predškolského zariadenia.Nové ihriská potešili deti na uliciach Karpatská, Mládeže, SNP a V. Nejedlého. Ich výstavba stála vyše 53.800 eur. Mesto vlani podporilo športové kluby a ich aktivity sumou 92.650 eur.