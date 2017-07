V synagóge v L. Mikuláši vystavujú známky s biblickými motívmi

Na archívnej snímke priestory židovskej synagógy v Liptovskom Mikuláši. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Liptovský Mikuláš 6. júla (TASR) – Výstava Biblia na známkach, ktorú dnes otvorili v synagóge v Liptovskom Mikuláši, predstavuje unikátnu zbierku známok s biblickými motívmi z celého sveta zberateľa a fotografa Jochanana Erwina Shwartsa.Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši ponúkol možnosť vystaviť unikátne známky David Sivor, rodák z Bratislavy, ktorý prežil detstvo v Liptovskom Mikuláši.povedal riaditeľ múzea Jaroslav Hric.Podľa Sivora sa Shwarts narodil v Bratislave a žije od roku 1939 v Izraeli. "Má najväčšiu zbierku biblických známok na svete, medzi nimi aj slovenské, české, československé. Povedal som mu, že ich treba predstaviť, lebo je to niečo veľmi pekné. Obrátil som sa na riaditeľa Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Jaroslava Hrica pred tromi mesiacmi a dnes je výstava hotová. Nie je tu celá zbierka známok. Má 1500 stránok a tu je len 60. Originály sa nedajú vystavovať, tak sme urobili kópie," doplnil Sivor.Účastníkov otvorenia výstavy listom pozdravil aj veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike Zvi Aviner Vapni. "Je tu unikátna zbierka známok vyobrazujúca biblické motívy. Chcel by som sa poďakovať mestu Liptovský Mikuláš, múzeu v Liptovskom Mikuláši, Marekovi Krajčimu a kresťanom v meste za zorganizovanie tejto výstavy. Tiež chcem poďakovať dlhoročnému priateľovi Davidovi Sivorovi, že je stále aktívny a má veľkú zásluhu na zorganizovaní podujatí ako je toto. Som si istý, že kým ľudia ako vy budú organizovať takéto podujatia, príbehy Biblie nebudú nikdy zabudnuté," napísal v liste izraelský veľvyslanec.Jochanan Erwin Shwarts sa narodil 16. septembra 1932 v Bratislave. "V rokoch svojej mladosti začal zbierať známky. Počiatky zbierky siahajú do roku 1967. Začala vznikať úplnou náhodou. Ako vojak dostal totiž za úlohu odliepať známky z listov. Vtedy ho zaujala biblická téma na známkach a to ako z historickej, tak aj umeleckej stránky. Zbierka bola vystavená na mnohých výstavách, ako aj na Medzinárodnej filatelistickej výstave v Jeruzaleme, kde získala veľa významných ocenení," dodal riaditeľ Múzea Janka Kráľa.Výstava Biblia na známkach potrvá v synagóge v Liptovskom Mikuláši do 31. augusta 2017.