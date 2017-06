V Sýrii padol prominentný džihádista z Kosova, veliteľ jednotky IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 8. júna (TASR) - Lavdrim Muhaxheri, popredný džihádista z tzv. Islamského štátu (IS) pochádzajúci z Kosova, prišiel v stredu večer o život v Sýrii pri útoku amerického bezpilotného lietadla. Na Facebooku to podľa dnešných informácií kosovských médií potvrdil jeho brat Bajrami.Lavdrim Muhaxheri velil jednotke Islamského štátu, ktorú tvorili bojovníci z Kosova, Albánska a Macedónska. Patril medzi kľúčové postavy v procese náboru kosovských Albáncov pre IS.Podľa skorších informácií médií pôsobil pred vstupom do radov IS aj v medzinárodných silách KFOR a jednotkách NATO v Afganistane.Od začiatku roka 2015 je účasť na vojnových konfliktoch v zahraničí pre občanov Kosova legislatívne zakázaná. Za porušenie zákazu hrozí trest až 15 rokov väzenia.Podľa kosovských úradov sa k teroristickým organizáciám pripojilo celkove 316 osôb z Kosova. Muhaxheri je 59. Kosovčanom, ktorý prišiel o život v bojoch v Sýrii.