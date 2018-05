V Sýrii pri náletoch na území ovládanom IS zahynulo 23 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút/Damask 1. mája (TASR) - Najmenej 23 ľudí prišlo o život pri náletoch v Sýrii, ktorých terčom boli územia ovládané teroristickou skupinou Islamský štát (IS). Letecké útoky na severovýchode krajiny vykonala buď Spojenými štátmi vedená koalícia proti IS, alebo iracké vzdušné sily, informovalo v utorok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Medzi obeťami je podľa správy tejto organizácie monitorujúcej sýrsky konflikt najmenej desať detí a sedem žien, pričom v bombardovanej oblasti provincie Hasaka sa zdržiavajú utečenci z Iraku a sýrskej provincie Dajr az-Zaur. Sýrska štátna tlačová agentúra SANA písala o 25 mŕtvych apripísala koalícii pod vedením USA, uviedla agentúra DPA.Krátko predtým ohlásila Kurdmi vedená organizácia Sýrske demokratické sily (SDF) ofenzívu s cieľom dobyť posledné oblasti, ktoré džihádisti IS kontrolujú pri hranici s Irakom. SDF dočasne zastavili svoje operácie v regióne po tom, ako Turecko spolu so svojimi spojencami z radov sýrskych povstalcov vpadli do Kurdmi ovládaného regiónu Afrín na severozápade krajiny.Správa o Sýrii predložená Bezpečnostnej rade OSN v pondelok ukázala, že extrémisti z IS v marci rozšírili oblasť, ktorú majú vo svojich rukách v južnej časti Damasku, a naďalej sú prítomní v oblasti východne od mesta Dajr az-Zaur a v provincii Hasaka, informovala agentúra AP.Mesačná správa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o uplatňovaní rezolúcie BR OSN požadujúcej prímerie v Sýrii tiež uvádza, že v tejto krajine pokračovala vojenská eskalácia, a to aj v tzv. deeskalačných zónach. Konštatuje okrem toho, že podľa hlásenia ministerstva obrany USA podnikla Američanmi vedená koalícia v marci najmenej 32 útokov na ciele IS v Sýrii.