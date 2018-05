V Sýrii sa zrútil ruský vojenský vrtuľník, zahynuli dvaja piloti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Moskva 8. mája (TASR) - Ruský vojenský vrtuľník Ka-52 sa zrútil na východe Sýrie, o život prišli obaja piloti. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom v utorok informovali agentúry AP a TASS.Ministerstvo v oznámení v pondelok neskoro večer uviedlo, že bojový vrtuľník sa zrútil počas "rutinného" letu nad východnými oblasťami Sýrie. Predbežné informácie podľa rezortu naznačujú, že príčinou nehody mohli byť technické problémy. Pátrací a záchranný tím už telá pilotov previezol na základňu.Ide už o druhú smrteľnú nehodu ruského vojenského letectva v Sýrii v tomto mesiaci. Rusko je hlavným spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada a má základne v pobrežných oblastiach tejto blízkovýchodnej krajiny.Stíhacie lietadlo Su-30SM sa 3. mája zrútilo do Stredozemného mora krátko po štarte z tamojšej ruskej leteckej základne Humajmím, pričom zahynuli obaja piloti. Podľa ruského ministerstva obrany mohlo nehodu spôsobiť to, že do motora stroja vletel vták. Lietadlo nebolo zostrelené, uviedol rezort.