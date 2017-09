V Sýrii zahynuli ďalší ruskí vojaci

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. septembra (TASR) - Dvaja ruskí vojaci zahynuli v Sýrii pri mínometnom útoku teroristov z tzv. Islamského štátu, informovalo v pondelok ruské ministerstvo obrany.Podľa rezortu vojaci vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur sprevádzali konvoj vozidiel ruského Centra pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii, keď sa dostali pod mínometnú paľbu, informovala agentúra TASS.opísalo situáciu ministerstvo. Ako dodalo, obaja zabití vojaci sú navrhnutí na štátne vyznamenania in memoriam.K útoku došlo v čase ofenzívy sýrskej armády na Dajr az-Zaur, metropolu rovnomennej provincie. Mesto je baštou IS, pripomenula televízia RT. Ruské ministerstvo obrany podľa nej tvrdí, že dobytie mesta bude znamenať porážku posledného schopného zoskupenia teroristov IS v Sýrii.Ruská vojenská intervencia proti teroristom v Sýrii sa začala 30. septembra 2015 na žiadosť sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Odvtedy si vyžiadala životy desiatok ruských vojakov.