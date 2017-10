V sýrskom meste Karjatajn objavili 65 tiel civilistov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 23. októbra (TASR) - Najmenej 65 tiel civilistov objavili v stredosýrskom meste Karjatajn, ktoré vládne sily dobyli z rúk militantnej skupiny Islamský štát (IS). Väčšinu z týchto civilistov zabili príslušníci IS, informovala v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na sýrskych aktivistov.Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že počet zabitých v Karjatajne, v provincii Homs, pravdepodobne ešte narastie.Podľa SOHR väčšinu z nich zabili počas troch týždňov, keď bolo mesto v moci militantnej skupiny. Aktivisti z Palmýrskeho koordinačného výboru tvrdia, že 35 z obetí bolo zastrelených a ich telá hodili do šachty.Sýrski vojaci a spojeneckí bojovníci ovládli mesto Karjatajn v sobotu. IS utrpel v posledných mesiacoch sériu vojenských porážok a stratil územia v Sýrii aj v susednom Iraku.