V Székesfehérváre stoja pred súdom potenciálni džihádisti IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Székesfehérvár 14. septembra (TASR) - Dejiskom procesu s dvoma dvadsiatnikmi, ktorí sa chystali pripojiť k teroristickej organizácii Islamský štát a čelia žalobe z prípravy teroristického útoku, je od stredy maďarské mesto Székesfehérvár.Maďarskí občania vo veku 26 a 21 rokov nemajú migračný pôvod a o pričlenenie sa k džihádistom sa usilovali údajne výlučne v rámci dobrodružných "chúťok".Informovali o tom maďarské elektronické médiá, ako aj internetové servery.Podľa žaloby diskutovali na verejnom internetovom fóre v roku 2015 o možnosti pripojenia sa k Islamskému štátu. Starší z dvojice, ktorý je aktuálne psychiatrickým pacientom, vycestoval dokonca do Turecka, kde sa presunul do oblasti hraničiacej so Sýriou. Tam ho zadržali príslušníci tureckých bezpečnostných zložiek. Do Maďarska sa vrátil až po niekoľkých týždňoch strávených za mrežami v krajine polmesiaca.Mladší z dvojice sa vôbec netajil plánmi opustiť Maďarsko a po teroristickom útoku z Nice hrozil na webe podobnou akciou.Pri vyšetrovaní, ktorému predchádzalo trestné oznámenie lídra opozičnej strany Jobbik Gábora Vonu v súvislosti s vyhrážaním sa dvojice na jednej zo sociálnych sietí, obaja prejavili ľútosť a banalizovali svoje konanie.