V tabuľke druhých tri otázniky: Toto je posledný scenár na záchranu SR

Na snímke hráči Slovenska oslavujú druhý gól vo futbalovom zápase F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 vo futbale Slovensko - Malta dňa 8. októbra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Tabuľka druhých tímov pred utorňajším záverom skupinovej časti kvalifikácie:



1. Portugalsko 7 6 0 1 22:4 18 - istota aspoň baráže

2. Taliansko 8 5 2 1 12:8 17 - postup do baráže

3. Dánsko 8 4 2 2 13:6 14 - postup do baráže

4. Chorvátsko 8 4 2 2 8:4 14 - postup do baráže

5. Švédsko 7 4 1 2 17:7 13

6. Severné Írsko 8 4 1 3 10:6 13 - postup do baráže

7. Grécko 8 3 4 1 9:5 13

8. Írsko 8 3 4 1 7:5 13 - postup do baráže

--------------------------------

9. Slovensko 8 4 0 4 11:6 12

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 10. októbra (TASR) - Európa spoznala v pondelok ďalších dvoch svojich zástupcov na futbalových majstrovstvách sveta, ktorými sa stali Srbsko a Island. Záverečné stretnutia v kvalifikačných D-, G- a I-skupinách napovedali mnohé aj o účastníkoch baráže. Jej žreb sa uskutoční v utorok 17. októbra vo švajčiarskom Zürichu. Prvé zápasy sú na programe 9. až 11. novembra, odvety sa odohrajú od 12. do 14. novembra.Z tabuľky druhých tímov sa do baráže dostane osem z deviatich tímov. Istotu majú Taliansko, Dánsko, Chorvátsko, Severné Írsko aj Írsko. V A-skupine je k druhému miestu najbližšie Švédsko, hoci za menej pravdepodobných výsledkov môžu na tejto priečke skončiť momentálne vedúce Francúzsko i Holandsko. V "béčku" sa v priamom súboji o prvú a druhú pozíciu rozhodne medzi domácim Portugalskom, ktoré potrebuje na prvenstvo zvíťaziť, a dosiaľ stopercentným Švajčiarskom.H-skupina ponúka zostávajúci scenár, čo by do baráže pomohol slovenskej reprezentácii. Grécko však nesmie zdolať na vlastnej pôde outsidera z Gibraltáru a zároveň Bosna a Hercegovina musí zvíťaziť v Estónsku. V takom prípade by druhé miesto namiesto Grécka obsadila Bosna a v tabuľke druhých by na rozdiel od neho mala horšiu bilanciu než Slovensko. Zverenci Jána Kozáka si preniesli dvanásť bodov, Bosna by sa zaradila s jedenástimi.Nasadené a nenasadené mužstvá v baráži určí októbrový rebríček Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Ten vyjde deň pred žrebom, v pondelok 16. októbra.