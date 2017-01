V Taliansku formálne vydali zatykač na uväzneného tuniského islamistu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 10. januára (TASR) - V Taliansku dnes oficiálne vydali zatykač na tuniského občana podozrivého z členstva v radikálnej islamistickej organizácii, ktorý čelí obvineniam z viacerých trestných činov. Tunisan je pritom v talianskom väzení, kde si v súčasnosti odpykáva takmer štvorročný trest za ilegálne vlastnenie zbrane, krádež a napadnutie policajta. Informovala o tom protiteroristická polícia.Predstavitelia talianskej polície uviedli, že 33-ročný podozrivý mal väzby na líbyjskú odnož medzinárodnej teroristickej siete al-Káida s názvom Ansár aš-Šaría. Tá podporuje extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) a bojuje po jej boku. Tunisan chcel po odpykaní trestu odcestovať do Sýrie, povedal na dnešnej tlačovej konferencii predstaviteľ talianskej väzenskej polície Augusto Zaccariello.Obvinený muž sa počas odpykávania trestu vo výške troch rokov a ôsmich mesiacov aktívne snažil ovplyvniť ostatných spoluväzňov tak, aby si osvojili extrémistické názory.uviedol ďalší policajt zo špeciálneho oddelenia známeho pod skratkou DIGOS.Pri prehliadke v dome podozrivého v meste Ciampino neďaleko druhého najväčšieho rímskeho letiska dnes na svitaní našli vlajku IS, ako aj 30 ukradnutých mobilných telefónov.V rámci tej istej protiteroristickej operácie polícia prehľadala komplex budov viacerých podozrivých v stredotalianskom regióne Lazio, ktorého súčasťou je i hlavné mesto Rím. Táto rozsiahla operácia bola výsledkom vyšetrovania, ktoré trvalo už od roku 2014.Zatknutý podozrivý muž sa prvýkrát dostal do pozornosti policajných a justičných orgánov práve v roku 2014, keď polícia našla v jeho aute nabitú strelnú zbraň, nože a kukly. Informoval o tom zástupca policajného komisára Mauro Fabozzi.Podozrivý žil podľa polície v Taliansku od roku 2008 a s talianskou manželkou, ktorá konvertovala na islam, má malú dcéru.