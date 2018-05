V Taliansku sa strany M5S and LN sa dohodli na koaličnom programe

Luigi Di Maio, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 14. mája (TASR) - Líder talianskeho protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) Luigi di Maio vyhlásil, že s pravicovo-populistickou stranou Liga Severu (LN) sa dohodli na programe budúcej koaličnej vlády, informoval spravodajský portál stanice BBC.Luigi di Maio v nedeľu uviedol, že vyjednávači oboch strán absolvovalirokovací deň. Diskusie o tom, kto bude viesť budúcu koalíciu, budú naďalej pokračovať. Podľa lídra M5S sa však premiérom nestane technokrat.Prezident Sergio Mattarella stanovil nedeľu za posledný termín, dokedy sa mala prelomiť patová situácia po nerozhodnom výsledku, ktorý priniesli marcové voľby.Parlamentné voľby v Taliansku zo 4. marca priniesli najväčší úspech protisystémovému M5S a stredopravicovej koalícii, ktorej súčasťou je LN a strana expremiéra Silvia Berlusconiho Vpred Taliansko (FI). Ani jeden subjekt však nezískal v parlamente absolútnu väčšinu. Líder M5S Luigi Di Maio odmietol byť súčasťou vlády, v ktorej by bol aj Berlusconi.Doterajších päť kôl rokovaní o vytvorení novej vlády bolo neúspešných a niektorí analytici očakávali, že prezident Mattarella minulý týždeň vymenujevládu, ktorej úlohou by bolo schváliť nový rozpočet a pripraviť predčasné voľby na začiatok roka 2019. Strany M5S a LN ho však prekvapujúco požiadali, aby ešte počkal, a začali opätovne rokovať o možnom konsenze.V súčasnosti najsilnejšie politické strany v Taliansku predtým vyjadrili nesúhlas so širokospektrálnou vládou technokratov a vyzvali, aby sa radšej konali voľby už 8. júla, čo je podľa zákona najskorší možný termín.