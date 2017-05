V Taliansku uzavrel registrované partnerstvo po prvý raz člen vlády

Ivan Scalfarotto, námestník ministra obchodu, uzavrel ako prvý člen talianskej vlády vôbec registrované partnerstvo. V Miláne, 20. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 20. mája (TASR) - Ivan Scalfarotto, námestník ministra obchodu, sa dnes stal vôbec prvým členom talianskej vlády, ktorý oslávil uzavretie homosexuálneho partnerstva.Taliansko schválilo zákon o registrovaných partnerstvách osôb rovnakého pohlavia, čiže civilných zväzkoch, pred 12 mesiacmi. Bol to historický krok pre krajinu, ktorá je ponorená do katolíckych tradícií a mačovskej kultúry. Taliansko už bolo poslednou krajinou západnej Európy, ktorá schválila takéto reformy.povedal Scalfarotto novinárom po slávnosti v Miláne.Tento predstaviteľ vlády zverejnil na Facebooku fotografiu, na ktorej dáva bozk partnerovi, s komentárom:A nasledoval symbol srdca.Tento mesiac už skôr označil denník La Repubblica zákon umožňujúci registrované partnerstvá homosexuálov za "fiasko", pretože od vstupu zákona do platnosti koncom vlaňajšieho júla ho využilo iba 2800 dvojíc.Organizácie na ochranu práv homosexuálov však zareagovali, že zákonné uznanie homosexuálnych partnerstiev bolo kľúčovým víťazstvom, bez ohľadu na to, koľkých ľudí sa toto rozhodnutie týka.