V Taliansku zachránili ďalších približne 900 utečencov

Rím 29. decembra (TASR) - Ďalších asi 900 migrantov, ktorí smerovali na troch plavidlách do Talianska, zachránili v stredu večer pri viacerých záchranných operáciách, ktoré koordinovala talianska pobrežná stráž.Do Talianska, kde do konca roka 2016 rátajú s rekordným počtom utečencov, dorazilo po mori doteraz v tomto roku podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) 180.346 osôb, do Grécka takisto po mori viac ako 173.000 ľudí.Medzi migrantmi, ktorí dorazili tento rok do Talianska, sú početne zastúpení aj občania Nigérie, Eritrey, Guiney, Pobrežia Slonoviny, Gambie či Bangladéša.Väčšina utečencov predovšetkým z čierneho kontinentu sa na úteku stáva terčom vykorisťovania a človeka nedôstojných praktík, vyplýva z nedávno zverejnenej štúdie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).Podľa nej sú títo ľudia proti svojej vôli zadržiavaní a nútení k práci nezriedka bez jej zaplatenia.Na otázky anketárov IOM odpovedalo v období september až november 2016 takmer 7500 utečencov z 38 krajín, a to v Grécku, Taliansku, Macedónsku, Bulharsku, Srbsku a Maďarsku. Na minimálne jednu zo šiestich otázok o osobných skúsenostiach s vykorisťovaním odpovedali utečenci z Afriky z viac ako troch štvrtín (76 percent) slovom áno.Za snahu preplaviť sa do Európy nezriedka na absolútne nevhodných plavidlách zaplatilo podľa UNHCR v tomto roku životom viac ako 5000 migrantov, čo je podstatne viac ako podľa IOM vlani (4220).