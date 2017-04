V Taliansku zadržali medzinárodne hľadaného priekupníka s drogami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Bogota 24. apríla (TASR) - Muža s nemeckými a bosnianskymi koreňmi známeho pod prezývkou El Ruso (Rus) zadržali v uplynulých dňoch na základe medzinárodného zatykača talianske orgány. Stalo sa tak v prístave Civitavecchia v regióne Lazio v centrálnej časti krajiny, a to krátko po priplávaní lode z Barcelony.Informovala o tom dnes kolumbijská rozhlasová stanica WRadio s odvolaním sa na tamojšiu políciu.El Ruso v roku 2016 ušiel z Kolumbie, kde je podozrivý z obchodovania s tisíckami kíl kokaínu. Podľa vyšetrovateľov tiež udržiaval kontakty s kalábrijskou mafiou 'Ndrangheta.Tridsaťšesťročný podozrivý by mal byť spolupracovníkom v súčasnosti najväčšieho kolumbijského drogového gangu Clan del Golfo, ktorý má v karibskej oblasti dominantné postavenie pri obchodovaní s narkotikami, predovšetkým kokaínom. Muž čelí obvineniu, že nakupoval drogy a organizoval ich prepravu do Strednej Ameriky a Európy.