V Taliansku zadržali už raz zo Schengenu vyhosteného Alžírčana

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 7. októbra (TASR) - Alžírčana podozrivého z islamského terorizmu, po ktorom sa pátralo v celej Európe, zadržali včera na železničnej stanici Termini v talianskom hlavnom meste Rím. Informovali o tom tamojšie úrady.Bašíra Hadžhadža (36), ktorý nemal pri sebe žiadny doklad totožnosti, spoznal vo štvrtok istý vojak hliadkujúci pred železničnou stanicou v rámci predvlani zavedených protiteroristických opatrení. Alžírčana následne previezli do tábora neďaleko Turína, odkiaľ by ho v nasledujúcich týždňoch mali vyhostiť do severoafrickej vlasti.Hľadaného vyhostili 8. mája z Belgicka do vlasti a na tri roky mu zakázali vstup na územie Schengenu, pretože podľa belgických úradov mal úzke kontakty s teroristickými zoskupeniami. V západoeurópskej monarchii si odpykal nepodmienečný trest odňatia slobody za lúpež.Manželke v Belgicku však v nedávnej minulosti zaslal esemesky, v ktorých avizoval návrat. Žena to ohlásila úradom.Ako rekonštruovali talianske úrady, muž sa zrejme so skupinou ilegálnych migrantov dostal z Alžírska na taliansky stredomorský ostrov Sardínia (v dňoch 24.-25. septembra), aby z prístavu v Cagliari 4. októbra pokračoval trajektom do Civitavecchie neďaleko Ríma a odtiaľ už priamo do Večného mesta. Vyšetrovatelia predpokladajú, že sa na železničnej stanici Termini pokúšal skontaktovať s ďalšími alžírskymi kriminálnikmi, respektíve zaobstarať si falošný cestovný pas.Taliansko dnes vyhostilo z mesta Citta di Castello v Umbrii 52-ročného Maročana pre podozrenie z teroristických aktivít. Od začiatku tohto roka išlo o 72. a od roku 2015 o celkove 214. vyhostenú osobu z krajiny na Apeninskom polostrove pre podozrenie z terorizmu.