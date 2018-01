V Tatrách je mierne, vo Fatrách malé lavínové nebezpečenstvo

Ilustračná snímka Foto: Facebook - Horská záchranná služba Foto: Facebook - Horská záchranná služba

Liptovský Hrádok 7. januára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice a vo Fatrách je malé lavínové nebezpečenstvo.Podľa Igora Žiaka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je uvoľnenie lavíny možné pri dodatočnom zaťažení na strmých záveterných svahoch, kde je previate väčšie množstvo nového snehu.uviedol Žiak.V nedeľu ráno bolo na horách polooblačno, v Malej Fatre hmlisto. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus šesť do dvoch stupňov Celzia, vietor oproti sobote zoslabol.Za posledných 24 hodín nový sneh nepripadol. Do výšky 1500 metrov nad morom (m.n.m.) je sneh vlhký, ojedinele s kôrou, avšak vplyvom tepla nenosný. Od výšky 1500 m.n.m. tvorí snehovú pokrývku starší zmrznutý sneh, ktorý je dostatočne stabilizovaný a nosný. Vo vyšších polohách (1800 m.n.m.), kde ani cez deň neklesne teplota pod bod mrazu, sa na povrchu nachádza vrstva novšieho suchého snehu, ktorý vietor previal na záveterné miesta a vytvoril nestabilné snehové vankúše a dosky. Jeho výška sa pohybuje do 50 centimetrov.