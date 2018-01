V Tatrách môže byť v noci extrémne silný vietor

Ilustračný záber. Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

Bratislava 29. januára (TASR) - Na horách môže byť víchrica. Vietor môže v noci silnieť a dosiahnuť extrémnu rýchlosť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy všetkých troch stupňov.Najvyššia, výstraha tretieho stupňa, má platiť od 23.00 h do 05.00 h v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.informuje SHMÚ na webe.Takáto rýchlosť vetra je podľa meteorológov extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.V týchto oblastiach, v polohách nad pásmom lesa, môže fúkať silný vietor už aj teraz. Krátkodobo (v nárazoch) môže mať rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Do 21.00 h tam platí výstraha prvého stupňa. Vietor môže zosilnieť, rýchlosť môže mať miestami v nárazoch 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). Po 21.00 má platiť výstraha druhého stupňa a potom už spomínaná tretia, najvyššia.Výstrahy prvého a druhého stupňa vydal SHMÚ aj pre okresy Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Poprad. V polohách nad pásmom lesa tam môže vietor miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h).Teraz tam platí výstraha prvého stupňa. Po 21.00 h do 5.00 h sa má výstraha zvýšiť na druhý stupeň. Rýchlosť vetra môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h).Vietor potrápi niektoré časti Slovenska aj v utorok 30. januára počas dňa. Fúkať má na západe a na horách najmä v Tatrách.