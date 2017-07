V Tatrách sa začala objavovať ďalšia medvedica s mláďatami, je ešte väčšia ako zastrelená Inge

Medvede pravdepodobne niečo láka

TATRANSKÁ LOMNICA 6. júla – V intraviláne Vysokých Tatier sa začala objavovať ďalšia medvedica s dvoma mláďatami, tentokrát v osade Tatranská Lomnica.Podľa zástupcu náčelníka Mestskej polície vo Vysokých Tatrách Jozefa Štefaňáka je ešte väčšia ako medvedica Ingrid, ktorú„Medvedica sa pred viac ako mesiacom a pol objavila pri sídlisku, pri jednom rekreačnom zariadení, no v súčasnosti máme jej výskyt hlásený takmer denne po celej Lomnici. Teraz sa väčšinou zdržuje v hornej časti okolo rekreačných zariadení,“ informoval médiá Štefaňák, podľa ktorého je situácia s medveďmi kritická.Podľa riaditeľa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavla Majka je na čase zamyslieť sa nad tým, čo medvede v intraviláne mesta hľadajú. „Určite nechcú ľuďom ublížiť, ale pravdepodobne ich niečo láka,“ povedal pre agentúru SITA.Hoci podľa jeho slov samospráva vybudovala vďaka envirofondu staničky a zabezpečila tak kontajnery okolo panelákov, potrebných je ich viac. „Určite je čas, aby sa aj penzióny, hotely a všetky zariadenia, ktoré produkujú odpad v lesoch TANAPu, nad tým zamysleli, a zvieratám zamedzili prístup k odpadkom, ináč ich tam budú mať dennodenne,“ uviedol.Podľa Štefaňákových skúseností medvede chodia do kontajnerov ako do cukrární. „Napríklad ak niekto vyhodil chlieb, medveď sa ho ani nedotkol, vylizuje skôr tégliky od smotany, jogurtov, masla či konzervy od rybičiek,“ tvrdí.Majko hovorí v súvislosti so zamedzením holdovaniu medveďov na odpadkoch v Tatrách o potrebe systémových opatrení.„Ak si niekto myslí, že odstrel je riešenie, nie je to tak. Zažili sme to aj teraz pri medvedici Inge, ani ja som s tým nebol stotožnený, žiaľ, nebol som vtedy na Slovensku a nemohol som to ovplyvniť,“ uviedol. Pripomína, že medveď chodieva za potravou v noci, počas dňa sa ľuďom vyhýba. „Kŕmi sa na našom odpade preto, lebo sa k nemu dostane,“ zhodnotil.Štefaňák zase hovorí o potrebe regulácie. „Na to, aký spôsob sa zvolí, sú tu odborníci a zverolekári. Sú predsa rôzne humánne prostriedky, ktoré sa bežne používajú u zvierat, proti kastrácii psov a mačiek, ktorá sa používa roky, nikto neprotestuje, asi by bolo potrebné k niečomu podobnému pristúpiť aj u medveďov,“ tvrdí zástupca policajného náčelníka.Pripomína však, že jedno opatrenie v podobe vybudovania staničiek na zabezpečenie kontajnerových stojísk nestačí a problém to nevyrieši.Podľa Štefaňáka v Tatrách začínajú problémy so správaním medveďov pribúdať, pripomenul aj situáciu, keď medveď v zastavanom území ulovil jeleňa.„Dcéra sa bola pred pár dňami prebehnúť a stretla medveďa, hovorila, že takého veľkého ešte nevidela. Prebehol cez chodník, cestu preskočil na jeden skok,“ povedal.Medvedicu s mláďatami už zazreli viacerí Tatranci. „Rozbila nám kôš pri reštaurácii. Stretli sme ju dole na sídlisku pri hoteli, nebola plachá, prišli sme k nej autom a ostala, kým nevyhrabala sáčok s obsahom, ktorý chcela,“ povedal jeden z prevádzkovateľov reštauračných zariadení Radoslav Pohorecký.Medvedica sa podľa neho objavila asi deň alebo dva po tom, ako bola zastrelená Inga.Ako ešte v apríli tohto roka uviedol ekológ z ochranného obvodu Štrbské Pleso Štátnych lesov TANAPu Pavol Kráľ, na území národného parku ochranári v tom čase evidovali 80 až 100 medveďov.Podľa jeho slov, ak medveď zbadá človeka, jeho správanie je nevyspytateľné. „Obyčajne zuteká, no môže v panike aj zaútočiť. Najnebezpečnejšie je to vtedy, keď sa človek dostane k medvedici s mladými,“ upozornil vtedy. Zároveň však uviedol, že paušalizovať správanie medveďov pri stretnutí s človekom je nemožné.Štefaňák sa napríklad pri túrach snaží odplašiť medveďa na batohu zaveseným zvončekom. „Je dobré robiť prirodzený hluk, rozprávať sa. Medveď má výborný sluch a počuje na veľkú vzdialenosť a pokiaľ nie sú nejaké problémy, napríklad, že by bol medveď zranený, alebo sme sa my dostali medzi mladé a ich matku, nemal by zaútočiť,“ dodal.