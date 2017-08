V Tatrách za jeden deň napočítali vyše 19.000 turistov

Ilustračné foto. Foto: TASR – Simona Ivančáková Foto: TASR – Simona Ivančáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 5. augusta (TASR) – V stredu 2. augusta prešlo vysokohorským prostredím Tatranského národného parku (TANAP) 19.227 turistov. Vyplýva to z výsledkov spočítavania návštevníkov, ktoré každoročne organizujú Štátne lesy TANAP-u. Najpočetnejšiu skupinu tvorili Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali ani Maďari, Nemci, Angličania, Francúzi či Rusi.Približne tretina turistov sa do vysokohorského prostredia dostala lanovkou. Zo Starého Smokovca na Hrebienok sa ňou vyviezlo 3624 návštevníkov, ďalších 1275 na Hrebienok išlo po turistickom chodníku.povedala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová. Lanovka na Brestovú v Západných Tatrách vyviezla 332 ľudí, zvyšných 138 dalo prednosť pešej túre.Zo sledovaných vrcholov si prvenstvo udržali Rysy, na ktoré z oboch strán Tatier vystúpilo 2. augusta 1080 turistov, pričom 674 ich prišlo od Morského oka a 406 od Popradského plesa.konkretizovala Petránová.V Západných Tatrách návštevníci mierili najmä do Roháčskej doliny, ktorú v ten deň navštívilo 876 turistov. Na Orave bola najnavštevovanejšou Tichá dolina, ktorou sa prešlo 640 turistov. Do liptovských dolín podľa slov Petránovej zavítalo 647 návštevníkov, najviac, až 352, ich prešlo Žiarskou dolinou.Turistov Štátne lesy TANAP-u počítali aj v Pieninskom národnom parku.priblížila. Najčastejšími návštevníkmi Pienin boli už tradične Poliaci.Získané údaje poslúžia Štátnym lesom TANAP-u napríklad pri plánovaní údržby turistickej a informačnej siete či na zlepšenie služieb, ktoré v tomto chránenom území ako jeho správca poskytujú turistickej verejnosti.Návštevnosť v TANAP-e evidujú Štátne lesy TANAP-u od roku 1972. Najvyšší počet turistov je z roku 1980, keď ich v tatranskom prostredí v priebehu jedného dňa narátali 26.520.