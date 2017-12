V Tatrách zahynuli dve Češky. Mladé ženy zradil zľadovatelý povrch

Ilustračná snímka Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 25. decembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách zahynuli dve turistky. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Horskej záchrannej služby (HZS).V pondelok v ranných hodinách boli záchranári HZS požiadaní o pomoc z Téryho chaty pre českú turistku, ktorá sa v 'Malom hangu' pošmykla na zľadovatenom povrchu a padala niekoľko stoviek metrov.informovali z Operačného strediska HZS.Záchranári HZS boli v pondelok predpoludním tiež požiadaní o pomoc českým turistom, ktorý nahlásil pád dvojice turistov na zľadovatenom povrchu. Nachádzali sa na turistickom chodníku vedúcom na Slavkovský štít v nadmorskej výške približne 1900 metrov n.m.uviedlo Operačné stredisko HZS s tým, že následne boli jej telesné pozostatky transportované do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom PZ SR a pohrebnej službe. Taktiež bol letecky z terénu evakuovaný oznamovateľ, spolu so záchranármi HZS.HZS vyzýva turistov, aby boli pri vstupe do vysokohorského prostredia vo všetkých pohoriach Slovenska opatrní, používali zimnú vystroj a výzbroj. Snehová pokrývka je v týchto dňoch zľadovatená a pri pošmyknutí hrozia pády s vážnymi následkami.