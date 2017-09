V Tatranskej galérii bude vystavovať módny a reklamný fotograf

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Poprad 11. septembra (TASR) – Výstavu fotografií s názvom Memories od módneho a reklamného fotografa Roberta Vana priblíži návštevníkom Tatranská galéria v Poprade. Výstavu jeho diel otvoria v utorok 12. septembra o 17.00 h v Art Klube.Rodák z Nových Zámkov žil a pracoval v New Yorku, Paríži a Miláne, kde fotografoval pre módne časopisy ako Cosmopolitan, Harper's Bazaar či Vogue.uviedla riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková s tým, že fotografické spomienky majú podľa nej netradičný charakter. Sú farebné, mnohé z nich vyfotené polaroidom a následne spracované technikou cross procesing, ktorú fotograf s obľubou používal v období 70. a 80. rokov 20. storočia.Snímky pochádzajú z rôznych časových období, prinášajú prierez jeho tvorbou od roku 1968 až po súčasnosť. Značná časť tejto kolekcie vznikla práve v New Yorku, Paríži a Miláne.vysvetlila Ondrušeková. Fotografická kolekcia bude pre verejnosť v priestoroch galérie prístupná do 26. novembra.Robert Vano sa narodil v Nových Zámkoch. Po maturite v roku 1967 namiesto nástupu na vojnu emigroval do Spojených štátov amerických, kde pracoval ako kaderník a vizážista. Pôsobil ako asistent módnych fotografov, od roku 1984 začal pracovať ako fotograf samostatne. Žil a pracoval v New Yorku, Paríži a Miláne, kde fotografoval pre viaceré módne časopisy. Od roku 1990 žije v Prahe, kde v období 1996–2003 zastával pozíciu umeleckého riaditeľa v českej redakcii časopisu Elle a do roku 2009 v agentúre Czechoslovak Models. Od tých čias pracuje ako fotograf na voľnej nohe. Jeho dominantou sú čiernobiele portréty.