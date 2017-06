V Teheráne došlo k prestrelkám v Chomejního mauzóleu i v parlamente

Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliament pic.twitter.com/04WTu9PrnV — Press TV (@PressTV) June 7, 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 7. júna (TASR) - Viacero civilistov utrpelo dnes zranenia pri streľbe, ktorá vypukla v mauzóleu imáma Rúholláha Músavího Chomejního v južnej časti Teheránu. Na svojom konte na sieti Twitter to uviedla iránska televízia Press TV.Agentúra AP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu informovala "o útoku štyroch teroristov".Podľa iránskej tlačovej agentúry FARS útočili v mauzóleu traja muži. Dvoch z nich polícia zatkla, tretí na svojom tele aktivoval výbušninu a pri výbuchu prišiel o život.Predtým iránske tlačové agentúry FARS a MEHR informovali o streľbe v budove iránskeho parlamentu, pri ktorej bolo zranených najmenej osem ľudí.Iránske zdroje napísali, že najmenej traja páchatelia prenikli do iránskeho parlamentu, kde začali strieľať. Podľa Press TV nie je identita útočníkov zatiaľ známa a nejasný je aj motív činu.Očitý svedok pre agentúru Reuters uviedol, že do budovy parlamentu i mimo ňu povolali bezpečnostné posily, ktoré incident ukončili.Agentúra DPA informovala, že v iránskom parlamente útočili traja až štyria muži ozbrojení samopalmi. Nie je jasné, či sa ich podarilo zadržať, dodala DPA.