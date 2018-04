V Teheráne sa prvýkrát uskutočnili Dni slovenskej kultúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Teherán 27. apríla (TASR) - V hlavnom meste Iránu sa v uplynulých dňoch po prvý raz uskutočnili Dni slovenskej kultúry. Podujatie slávnostne otvoril štátny tajomník slovenského ministerstva kultúry Konrád Rigó. TASR o tom v piatok informoval komunikačný odbor ministerstva kultúry.Podľa ministerstva bolo uvedené podujatie logickým pokračovaním a výsledkom vlaňajšieho memoranda o porozumení, uzavretom medzi SR a Iránom v oblasti kultúry.povedal Rigó.Slovenskú kultúru reprezentovala aj Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá do Teheránu priniesla výstavu venovanú zbierke bosnianskeho literáta, vedca a zberateľa Safveta bega Bašagiča, tzv. Bašagičovu zbierku, ktorá sa teší veľkému obdivu a pozornosti aj zo strany iránskej odbornej obce.Originály tejto zbierky, ktorá obsahuje vzácne arabské, perzské a turecké tlače a rukopisy, sa nachádzajú práve v bratislavskej univerzitnej knižnici. Verné kópie manuskriptov z Bašagicového fondu sú vystavené v Národnej knižnici Iránskej islamskej republiky.Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Silvia Stasselová a riaditeľka Iránskej národnej knižnice Ashraf Boroujerdi podpísali v deň otvorenia výstavy aj aktualizovanú podobu memoranda o vzájomnej spolupráci. Cieľom tohto memoranda je prehlbovanie bilaterálnych vzťahov a vzájomného porozumenia, ako aj vzájomné spoznávanie kultúr oboch krajín.Slovenské umenie do najfrekventovanejšieho teheránskeho kultúrneho centra Niavaran priniesol tiež Medzinárodný dom umenia pre deti, Bibiana. Výstavu slovenských a iránskych ilustrácií ocenených na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) v rokoch 1967 – 2017 uviedla generálna komisárka BIB, Zuzana Jarošová. Otvoreniu expozície predchádzal koncert Muchovho kvarteta. Hudobníci odohrali v Teheráne celkovo dva koncerty vážnej hudby. Publikum si okrem iného mohlo vypočuť aj skladby od Eugena Suchoňa či Antonína Dvořáka.Obe výstavy mali byť podľa pôvodného plánu verejnosti sprístupnené do 25. apríla, v súčasnosti sa však vzhľadom na obrovský záujem verejnosti rokuje o ich predĺžení.Štátny tajomník ministerstva kultúry Rigó sa v Teheráne zúčastnil tiež na viacerých bilaterálnych rokovaniach a stretnutiach. Absolvoval rokovania na Ministerstve kultúry a islamského vedenia Iránu, ktoré bolo partnerom podujatia, i rokovanie s riaditeľkou národnej knižnice.Slovenské dni kultúry v Teheráne mali podľa komunikačného odboru ministerstva kultúry veľmi pozitívny ohlas v miestnych médiách, v kruhoch zahraničných diplomatov aj krajanov žijúcich na tomto území.