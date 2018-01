V. Tejbus: Príčinou prievalu bolo porušenie ochrannej nadložnej vsrtvy

Baňa v Novákoch, ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Prievidza 15. januára (TASR) - Príčinou prievalu v bani v Novákoch bola skutočnosť, že došlo k porušeniu ochrannej nadložnej vrstvy. Tvrdil to vo svojej výpovedi na pondelkovom hlavnom pojednávaní s obžalovanými v kauze tragického prievalu v bani v Novákoch bývalý vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade (HBÚ) Vladimír Tejbus.Tejbus, ktorého ako svedka navrhla prokuratúra, sa priamo nepodieľal na vyšetrovaní príčin nešťastia. Bývalý pracovník HBÚ sa vo svojej výpovedi dotkol aj existencie takzvanej nultej komory, ktorú podľa doterajších výpovedí svedkov technologický postup nedovoľoval a nebola nikde zaznačená. Podľa vlastných slov nevie povedať osobu, ktorá v prípade nešťastia pochybila.spomenul.Podľa predpisov sa ale, ako uviedol Tejbus, vykonávajú pravidelné prehliadky pracovísk, v bani dokonca dvakrát za zmenu a z toho vyplýva, že kontrolné orgány organizácie museli o tom stave vedieť a tí, čo o tom vedeli, mali príslušne zakročiť, aby k vytvoreniu takej komory nedošlo.dodal.skonštatoval obhajca obžalovaných Peter Filip. Tejbus na to reagoval, že v každom prípade vždy ide o názor niekoho, či sa tento názor opiera o nejaké relevantné údaje alebo skúsenosti, to je, samozrejme, druhá vec.vysvetlil.Po výpovedi Tejbusa na súde prehrávali zvukové nahrávky zo spisu. Hlavné pojednávanie odročil samosudca na neurčito.Obžalovaní z prečinu všeobecného ohrozenia v kauze prievalu sú štyria riadiaci pracovníci Hornonitrianskych baní Prievidza - Dalibor R., Karol D., Jozef H. a Stanislav V., ktorým v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Obžaloba im okrem iného kladie za vinu, že napriek tomu, že niekoľko dní pred tragédiou dochádzalo k prítokom vody na predmetný úsek a dva dni pred prievalom boli na tomto mieste, nevyhodnotili tieto prívaly vody ako príznaky prievalu, nevykonali potrebné opatrenia a vec neoznámili Obvodnému banskému úradu v Prievidzi.K prievalu došlo 16. novembra 2006 v ranných hodinách v siedmom ťažobnom poli. Rozbahnené nadložné íly zasiahli stenový porub a prístupové chodby. V blízkosti postihnutého porubu sa v tom čase nachádzalo 11 baníkov, siedmim z nich sa podarilo uniknúť, ale štyria zostali pod závalom a zahynuli. Boli to Jozef Nečey, Milan Zrnek, Vladimír Ondrejka a Pavol Papaj.