V Thajsku našli vo vrátenom balíku štyri nevybuchnuté ručné granáty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 2. júna (TASR) - Štyri nevybuchnuté ručné granáty typu M67 sa našli dnes v balíku zaslanom z Bangkoku do susednej provincie. Balík však nezastihol adresáta a vrátil sa nazad do zásielkovej služby. Napísala to agentúra DPA s odvolaním sa na informácie získané od miestnej polície.Granáty mali zablokovanú bezpečnostné poistku a boli pripravené na použitie, uviedol vyšetrovateľ bangkockej polície.Granáty zaslal začiatkom mája neznámy odosielateľ prostredníctvom súkromnej špedičnej služby z Bangkoku do rekreačného mesta Čonburi, približne dve hodiny jazdy autom od thajskej metropoly.Adresáta sa však nepodarilo zastihnúť, a tak sa balík vrátil naspäť do sídla zásielkovej služby, kde ho dnes otvorili.Odosielateľ síce napísal na balík svoje celé meno, adresu však neuviedol. Adresát mal zasa na balíku uvedenú prezývku.Vyšetrovatelia predpokladajú, že v tomto prípade ide o ilegálny obchod so zbraňami.