V Thajsku skonfiškovali 32 ton zmrazeného mäsa pašovaného z Indie

Bangkok 2. júna (TASR) - Thajským colníkom sa podarilo skonfiškovať 32 ton zmrazeného hovädzieho a byvolieho mäsa pašovaného z Indie v hodnote zhruba 6,4 milióna bahtov (167.000 eur). S odvolaním sa na indické úrady o tom dnes informovala agentúra DPA.Mrazené mäso objavili počas štvrtkovej razie v sklade v provincii Udón Tchání, zhruba 580 kilometrov severovýchodne od thajskej metropoly Bangkok. Polícia uviedla, že pochádzalo z Indie a do Thajska ho prepašovali cez Mjanmarsko.Šéf colníkov uviedol, že išlo o doposiaľ vôbec najväčšiu jednotlivú konfiškáciu pašovaného mäsa v Thajsku. Dodal, že počas minulého roka thajskí colníci zhabali dovedna 67,9 tony hovädzieho a byvolieho mäsa pašovaného prevažne z Indie.Dôvodov na pašovanie hovädzieho mäsa z Indie do Thajska je viacero - v Indii je jednak prehnane veľa kráv a tamojšie hovädzie je zároveň oveľa lacnejšie než to thajské, uviedol predstaviteľ thajského združenia chovateľov hovädzieho dobytka. Dodal, že kilogram hovädzieho mäsa z Indie stojí v Thajsku okolo 120 bahtov (3,1 eura), zatiaľ čo ten domáci vyjde na 200 bahtov (5,2 eura).V Thajsku podľa jeho slov momentálne platí zákaz dovážať indické hovädzie mäso, keďže v tejto krajine zúri epidémia slintačky a krívačky.