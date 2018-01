V tíme roka podľa UEFA pätica z Realu Madrid. Ako vyzerá celý?

Na snímke hráči Realu Madrid, ulistračné foto. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Tím roka 2017 podľa fanúšikov UEFA:



Gianluigi Buffon (Juventus/Tal.) - Dani Alves (Juventus, Paríž Saint-Germain/Braz.), Sergio Ramos (Real Madrid CF/Španielsko), Giorgio Chiellini (Juventus/Tal.), Marcelo (Real Madrid CF/Braz.) - Kevin De Bruyne (Manchester City FC/Belg.), Toni Kroos (Real Madrid CF/Nem.), Luka Modrič (Real Madrid CF/Chor.), Eden Hazard (Chelsea FC/Belg.) - Lionel Messi (FC Barcelona/Arg.), Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF/Port.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 11. januára (TASR) - Do tímu roka 2017 Európskej futbalovej únie (UEFA) podľa fanúšikov sa dostala až pätica hráčov z Realu Madrid na čele s kanonierom Cristianom Ronaldom. V najlepšej jedenástke mu z "bieleho baletu" robia spoločnosť stredopoliari Luka Modrič a Tony Kroos a obrancovia Marcelo so Sergiom Ramosom.Dvojnásobné zastúpenie v tíme má taliansky Juventus Turín, ktorý reprezentujú brankár Gianluigi Buffon a stopér Giorgio Chiellini. Z Barcelony sa do zostavy dostal iba Lionel Messi, z Paríža Saint-Germain Dani Alves, z Chelsea Londýn Eden Hazard a jedenástku skompletizoval Kevin de Bruyne z Manchestru City.O zložení tímu rozhodli fanúšikovia v internetovej ankete na stránke uefa.com. Zapojilo sa 798.149 jedinečných používateľov, ktorí odovzdali celkovo rekordných 8,779.639 hlasov. Oproti vlaňajšku je to nárast o 1,6 milióna. Portugalčan Ronaldo sa prebojoval do tímu roka rekordný dvanástykrát, najviac hlasov dostal Španiel Sergio Ramos s počtom 588.315.Jedenástka je zostavená vo formácii 4-4-2, ktorá dostala do fanúšikov najviac hlasov spomedzi všetkých (459.797). Kevin De Bruyne a Eden Hazard sú nováčikovia vo fanúšikovskom tíme roka a zároveň prví dvaja Belgičania, ktorí sa do neho v 17-ročnej histórii ankety dostali. De Bruyne je taktiež prvý hráč Manchestru City v tíme.Tridsaťdeväťročný taliansky brankár Buffon opäť prekonal svoj vlastný rekord ako najstarší hráč v najlepšej jedenástke. Dostal sa do nej už piatykrát a na dostihnutie rekordéra medzi brankármi Ikera Casillasa mu chýba už len jedna účasť.