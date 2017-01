V tíme SaS pre reformu zdravotníctva je aj exminister R. Zajac

V roku 1951 na narodil Rudolf Zajac. Od roku 2001 pôsobil ako expert Aliancie nového občana pre zdravotníctvo až do roku 2005. V parlamentných voľbách v roku 2002 bol zvolený za poslanca národnej rady za ANO. Svoj poslanecký mandát si neuplatnil, pretože sa stal členom vlády a od 16. októbra 2002 bol ministrom zdravotníctva. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. januára (TASR) - Zdravotníctvo je oblasť politikmi dlhodobo zanedbávaná, poznačená rozkrádaním a plytvaním a nízkou úrovňou služieb. Vyhlásil to dnes líder opozičnej SaS Richard Sulík, ktorý na tlačovej konferencii predstavil tím ľudí s úlohou pripraviť do konca roku 2017 komplexnú zdravotnícku reformu.V tíme budú pracovať poslankyňa Národnej rady SR a členka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková, členka Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Iveta Pospíšilová, bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Martin Barto, lekárnik Martin Pilník a exminister zdravotníctva Rudolf Zajac. Tím zatiaľ povedie Sulík." avizoval šéf liberálov.Predstava SaS je zaviesť zdravotný odvod zo všetkých príjmov na úrovni deviatich percent, avšak maximálne do príjmu 2000 eur. Najvyšší možný odvod tak bude dosahovať 180 eur.vysvetlil Sulík s tým, že SaS chce správne stanoviť podmienky a pravidlá čerpania zdravotnej starostlivosti.Predseda SaS zároveň ocenil súčasného ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD), ktorý podľa jeho slov chce zdravotníctvo posunúť do lepšieho stavu a má záujem po sebe niečo zanechať.podotkol.Zajac zdôraznil, že systém zdravotníctva nefunguje dobre, pričom je v ňom viac peňazí, ako bývalo.priznal. Exminister sa nevyhol ani platom sestier, ktoré sú podľa jeho slov nedôstojné a nezodpovedajú práci, ktorú vykonávajú.uzavrel Zajac s dôvetkom, že práca v zdravotníckom tíme liberálov neznamená jeho návrat do politiky a v najbližších voľbách za SaS kandidovať nebude.