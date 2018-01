V tokijskom metre znejú tóny velikánov ako Chopina a Debussyho

Tokio Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 29. januára (TASR) - Tlmene púšťané tóny slávnych klavírnych opusov svetoznámych skladateľov by mali spríjemniť cestovanie metrom v japonskej metropole Tokio. Pasažieri sa môžu započúvať napríklad do melódií noktúrn Fryderyka Chopina, či slávneho Mesačného svitu zo suity Clauda Debussyho.Ako informoval internetový server tamojšej štátnej televízie NHK, vedenie metra sa rozhodlo pre spustenie tohto projektu na skúšobné obdobie po tom, čo ohlasy občanov svedčili o mimoriadne pozitívnej reakcii naz júla 2017, keď nechtiac pustili počas jazdy hudbu pripravenú pre personál kontrolujúci súpravy pred začatím každodennej prevádzky.Hudba v pozadí spríjemňuje cestovanie zatiaľ iba v časti súprav na trase metra Hibija, a to v čase od 10.00 h do 14.00 h. Jej hlasitosť je slabšia ako pravidelné informácie znejúce z reproduktorov.Metro zváži počas skúšobnej prevádzky, či hudobnýzavedie v súpravách natrvalo, a ak áno, v akom rozsahu, v akej intenzite a s akou konkrétnou ponukou.