V Tokiu prvýkrát nacvičovali evakuáciu civilistov pri raketovom útoku

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 22. januára (TASR) - Vyše tri stovky ľudí sa zúčastnili v pondelok na evakuačnom cvičení v centre Tokia pre prípad, že by na Japonsko smerovala balistická raketa zo Severnej Kórey. Informovala o tom agentúra AP.Cvičenie sa uskutočnilo v zábavnom komplexe Tókió Dómu Šiti (Tokyo Dome City), na stanici metra a v miestnom komunitnom centre.Reproduktory ľudí varovali, že scenár bude zahŕňať možnú raketovú hrozbu, a vyzvali ich, aby sa skryli vnútri budov alebo šli do podzemia.V zábavnom parku operátori ihneď prerušili prevádzku atrakcií. Niektorí z 200 zamestnancov, ktorí predstierali, že sú návštevníkmi parku, opustili piknikové stoly a kolotoče. Následne pokojne odkráčali do suterénu.Podobné nácviky sa v Japonsku vzhľadom na nárast raketových hrozieb zo strany Severnej Kórey uskutočňujú od vlaňajška i na iných miestach.