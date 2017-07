V Tokiu začali odpočítavať tri roky do OH 2020

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 24. júla (TASR) - V Tokiu začali v pondelok odpočítavať tri roky do začiatku olympijských hier, ktoré sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta 2020. Budú to prvé OH v Japonsku, odkedy sa v tamojšom hlavnom meste konali v roku 1964.Organizátori sa snažia zapojiť verejnosť, odštartovali tisíckilometrovú štafetu bežcov a cyklistov, ktorá potrvá pätnásť dní a povedie zo severovýchodnej prefektúry Aomori cez oblasti zasiahnuté cunami v roku 2011 až do Tokia. Okrem toho nachystali tanečný program a surfovanie v dejisku OH, v metropole budú po zotmení koncert a ďalšie slávnosti. Informovala o tom agentúra AP.