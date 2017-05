V tomto meste je najdrahšie rande na svete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 6. mája (TASR) - Máj je lásky čas a hoci sa nemá v súvislosti s láskou hovoriť o peniazoch, faktom je, že rande niečo stojí. Podľa najnovšej štúdie je v tomto smere najdrahším mestom švajčiarsky Zürich. Milovníci flámov a cigariet by si zase mali dať pozor na účet v nórskej metropole Oslo alebo austrálskom Melbourne.Prieskum na objednávku nemeckej Deutsche Bank odhalil, že švajčiarsky Zürich je najdrahším mestom na rande. V tomto sídle veľkých bánk, ako sú napríklad UBS a Credit Suisse, dosiahol účet za taxík, večeru pre dvoch, nealkoholický nápoj, dva lístky do kina a pár pohárov piva až 195,90 USD (zhruba 180 eur). Bol tak najvyšší spomedzi 47 hodnotených lokalít. A o 147 % vyšší ako v New Yorku, ktorý obsadil siedmu priečku.Jim Reid z Deutsche Bank preto radí obyvateľom Zürichu, aby si dobre vybrali miesto, kam pozvú dámu na rande a sobášili sa mladí. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či a do akej miery menové kurzy korigujú veľké cenové rozdiely v jednotlivých štátoch.Prvá priečka Švajčiarska v rebríčku najvyšších nákladov na schôdzku nielen investorom, ale ajpotvrdila, že silná domáca mena skutočne citeľne zdražila účet v miestnom podniku európskym susedom.Napríklad Paríž, mesto lásky, obsadil v rebríčku nákladov na rande 17. priečku. A najmenej stála schôdzka v ázijských mestách Kuala Lumpur, Jakarta a Manila.Čo sa týka milovníkov flámov, je poradie trocha iné. Päť pív a dva balíčky cigariet boli najdrahšie v nórskom Osle a Melbourne. Stáli zhodne 75 USD. To je o 119 % viac ako na newyorskom Manhattane. Novozélandský Auckland obsadil tretiu priečku.Na opačnom konci rebríčka sa ocitli Česká republika a Južná Afrika. Účet za päť pív a dva balíčky cigariet tu dosiahol zhruba 23 % z hodnoty účtu v New Yorku.