V top jedenástke ME hráčov do 21 rokov je aj slovenský futbalista

All-Star tím ME hráčov do 21 rokov:

brankár: Julian Pollersbeck (Nemecko)

obrancovia: Milan ŠKRINIAR (SR), Jeremy Toljan, Niklas Stark, Yannick Gerhardt (všetci Nem.)

stredopoliari: Maximilian Arnold, Max Meyer (obaja Nem.), Dani Ceballos, Saúl Níguez (obaja Šp.)

útočníci: Federico Bernardeschi (Tal.), Marco Asensio (Šp.)



Varšava 1. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar figuruje v elitnej zostave najlepšieho tímu šampionátu hráčov do 21 rokov, ktorý sa v piatok skončil v Poľsku. V top jedenástke má až šesť zástupcov víťaz podujatia Nemecko. Mladí Nemci vo finále zdolali Španielov 1:0 gólom Mitchella Weisera zo 40. minúty.All-Star tím turnaja zverejnili v sobotu na oficiálnom webe podujatia.píše sa na uefa.com/under21. Najlepším hráčom turnaja sa stal stredopoliar Španielska Dani Ceballos.Škriniar od januára 2016 pôsobí v Sampdorii Janov, za ktorú v Serii A odohral 38 zápasov. V nadchádzajúcich dňoch by mal 22-ročný defenzívny univerzál skompletizovať svoj prestup do Interu Miláno.