V top manažmente najväčších firiem v SR majú ženy tretinové zastúpenie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Vo vrcholnom manažmente najväčších slovenských firiem majú ženy až tretinové zastúpenie. Oproti minulému roku, keď sa prieskum medzi manažérkami na Slovensku konal prvýkrát, si ženy mierne polepšili a ich počet v riadiacich pozíciách sa zvýšil o jedno percento.Vyplýva to zo špecializovanej databázy Manažérov veľkých firiem poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá obsahuje informácie o 1375 najväčších a najvýznamnejších slovenských spoločnostiach na našom trhu a 3204 ženách vo vedení našich podnikov.Ako uvádza riaditeľ spoločnosti Bisnode Jiří Skopový, ženy sa v slovenských firmách v roku 2016 najviac uplatňovali vo vedúcich pozíciách v oblasti personalistiky (až 82,51 %) a s výraznejším odstupom tiež v sektore financií (56,17 %) a marketingu (50,72 %).Naopak, oblasti IT a pozície generálnych riaditeľov zostávajú stále doménou mužov. Na čele IT pracuje len 6,67 % žien a najvyššie miesta v slovenských firmách zastáva necelých 9 % žien.hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.Keď sa porovnajú výsledky analýzy na Slovensku s výsledkami v Českej republike, vychádza, že slovenské ženy sú v tomto smere úspešnejšie. V top manažmente českých firiem sa ženy vlani uplatňovali najhoršie za posledných päť rokov. Na riadiacich pozíciách malo zastúpenie 26,71 % žien, pričom sa najčastejšie uplatňovali na miestach v oblasti personalistiky (77 %) a financií (47 %).