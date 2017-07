V Topoľčanoch a N. Zámkoch robia viac sekcií ako prirodzených púrodov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júla (TASR) - Cisársky rez využívajú slovenskí pôrodníci častejšie, ako by mali. Vlani sa takýmto spôsobom uskutočnilo o niečo menej ako 30 percent pôrodov, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vidí optimálne čísla v 10 až 15 percentách. Vyplýva to z údajov za minulý rok, ktoré zverejnil Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku (HPI) v projekte Sprievodca pôrodnicami.Cisársky rez dokáže byť životzachraňujúci, jeho nadmerné využívanie však môže byť spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku a dieťa.povedala dnes na tlačovej konferencii Silvia Hnilicová z HPI.Uvedené dlhodobo vyššie percento na Slovensku zvyšuje nielen počet cisárskych rezov na želanie, ale aj tých v akútnych prípadoch. Poukázal na to prednosta bratislavskej ružinovskej pôrodnice Jozef Záhumenský. Cisársky rez označil za "hru na istotu". Mnohí lekári nechcú riskovať, k sekcii sa preto uchýlia aj pri menšom probléme počas pôrodu.uviedol.Na Slovensku boli vlani štyri pôrodnice s podielom cisárskych rezov nad 45 percent.povedala Hnilicová. Čísla označila za veľmi vysoké, tieto pôrodnice majú totiž viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov. Sekciu robili lekári najmenej v Trenčíne (14,1 percenta), Partizánskom (15,4 percenta) a Kežmarku (15,5 percenta).Cisársky rez môže matke spôsobiť komplikácie ako infekcie či pooperačné zrasty v brušnej dutine. Problémy môžu nastať i z anestézie, rekonvalescencia je spravidla dlhšia. Tento zákrok môže pre dieťa zvýšiť riziko respiračných komplikácií.Na Slovensku bolo vlani k dispozícii 53 pôrodníc, narodilo sa v nich 57.717 novorodencov. Ide v priemere o 1089 pôrodov na jednu pôrodnicu. Najviac detí sa narodilo v Bratislave na Antolskej (3025 pôrodov). Zo všetkých slovenských pôrodníc sa do hodnotenia tento rok nezapojila len revúcka.