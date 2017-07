V Tours zatvorili Centrum prevencie radikalizmu, nemalo úspech

Policajný príslušník na letisku Orly. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. júla (TASR) - Francúzsko oficiálne zatvorilo svoje jediné štátne centrum prevencie radikalizmu, ktoré otvorilo pred necelým rokom. Od februára tohto roku bolo totiž už prázdne.Centrum vybudované pri meste Tours malo kapacitu 25 osôb. Bolo určené pre radikalizovaných ľudí, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti. Do centra vstupovali dobrovoľne.Podľa agentúry AP francúzske ministerstvo vnútra v piatok oznámilo, že "experimentálne" centrum "ukázalo svoje limity". Od svojho vzniku vlani v septembri v ňom nebolo nikdy viac než deväť ľudí. Navyše nikto z nich program nedokončil.Ministerstvo počítalo s tým, že ak by bolo centrum úspešné, otvorili by sa ďalšie.Francúzske úrady momentálne hľadajú spôsob, ako zabrániť radikalizácii mladých ľudí. Množstvo z nich odišlo bojovať na Blízky východ. K decembru 2016 bolo v Sýrii a Iraku približne 700 francúzskych občanov. Francúzski extrémisti sa zúčastnili aj na krvavých teroristických útokoch vo svojej vlasti.