V Trebišove zaznamenali epidémiu salmonelózy. Dôvodom má byť žemľovka

Trebišov 9. júna (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove zaznamenal v meste epidémiu salmonelovej enteritídy. Pravdepodobným faktorom prenosu pôvodcu ochorenia je žemľovka pripravená v stravovacej prevádzke zariadenia sociálnych služieb v Trebišove. Všetci chorí totiž ochoreli niekoľko hodín až dva dni po jej konzumácii.Ako TASR informovala zástupkyňa regionálnej hygieničky Lucia Demesová, k dnešnému dňu má RÚVZ Trebišov informácie o 46 chorých, z toho 22 je hospitalizovaných.spresnila. Prevládajúcimi príznakmi pre ochorenie boli hnačka, zvracanie, celková slabosť a zvýšená teplota.Na začiatku tohto týždňa bola v zariadení nariadená plošná dezinfekcia a zvýšený zdravotný dozor všetkým pracovníkom stravovacej prevádzky a opatrovateľkám, ktoré prichádzajú do styku so stravou a ktoré konzumovali predmetnú žemľovku. Odborní zamestnanci vykonávajú zároveň epidemiologické vyšetrenie u klientov, ktorí v predmetnom zariadení nebývajú, ale odoberajú od neho stravu, a tiež u zamestnancov zariadenia.Infektologické oddelenie michalovskej nemocnice v tomto týždni hospitalizovalo 13 pacientov nakazených salmonelózou.uviedol v stanovisku k aktuálnemu stavu pacientov primár infektologického oddelenia nemocnice Svet zdravia Michalovce Štefan Zamba.V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach v tejto súvislosti hospitalizovali spolu sedem ľudí, z toho dvoch prepustili vo štvrtok (8.6.).informovala TASR hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.