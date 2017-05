V trenčianskej ZŠ opakovane kradli mladíci. Na stene zanechali grafit

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Trenčín 9. mája (TASR) - Obvineniu zo zločinu krádeže spáchanej formou spolupáchateľstva čelí pätica Trenčanov, 20-ročný Juraj, 18-ročný Adrián, 15-ročný Tomáš, 17-ročný Erik a 16-ročný Patrik. Tí sa mali ešte 26. apríla večer vlámať do objektu Základnej školy v Trenčíne na ulici 1. mája, z ktorej mali ukradnúť techniku. Niektorí z nich mali krádež aj opakovať, informoval dnes TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička."Ešte 26. apríla mala pätica obvinených vniknúť cez uzamknuté dvere do zborovne, odkiaľ mala odcudziť deväť notebookov a dva dataprojektory. Následne vo vedľajšej triede mala nastriekať na stenu sprejom grafit o veľkosti asi dva metre," opísal Kudlička.Škole krádežou vznikla podľa neho doposiaľ neustálená škoda prevyšujúca sumu 266 eur. "Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," doplnil.Obvinení Juraj a Adrián mali kradnúť v tej istej škole aj 29. apríla večer, pričom z nej mali odcudziť tri notebooky, dva tablety, fotoaparát, peniaze a iné veci. "V škole mali následne poškodiť celkovo osem lepenkových dverí, nábytok a na WC posprejovať stenu rôznymi nápismi," spresnil Kudlička. Následne sa obvinení Juraj, Adrián a Erik 30. apríla večer mali podľa neho opäť vrátiť do tej istej školy a odtiaľ odcudziť tlačiareň. "Škole krádežou vznikla škoda prevyšujúca sumu 266 eur a na poškodenom zariadení škoda vo výške asi 400 eur," vyčíslil.Policajný vyšetrovateľ obvinil v tomto prípade Juraja, Adriána a Erika z pokračujúceho zločinu krádeže a prečinu porušovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva. "Aj tu obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," dodal trenčiansky krajský policajný hovorca s tým, že v oboch prípadoch sa trestné sadzby odňatia slobody u mladistvých znižujú na polovicu.