V Trenčianskom kraji majú začať jazdiť nové dieselové koľajové vozidlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 22. apríla (TASR) - V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) by do piatich rokov mali začať jazdiť štyri nové dieselové koľajové vozidlá, plánovaná je i rekonštrukcia dvoch regionálnych železničných tratí. Vyplýva to z rokovania na tému Aktuálne výzvy v regionálnej osobnej železničnej doprave, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR vo štvrtok (20.4.) v Bratislave. TASR o tom informoval Adam Jando z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.povedal Jando. Lepší prestup cestujúcich v železničnej doprave zabezpečí vybudovanie novej zastávky v Handlovej.Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký uviedol, že snahou ZSSK je, aby železničná doprava ostala kľúčovou dopravnou platformou mobility v regiónoch.skonštatoval.Zástupcovia TSK na stretnutí tlmočili spoločné požiadavky jednotlivých krajov, napríklad zvýšenie kvality poskytovaných služieb, presun cestujúcich z individuálnej automobilovej do verejnej osobnej dopravy, zvýšenie kvality koľajovej dopravy, modernizácia infraštruktúry či budovanie terminálov integrovanej osobnej dopravy.Podľa podpredsedu predstavenstva ZSSK Karola Martinčeka si Regionálna stratégia a vízia ZSSK do roku 2030 vytýčila za cieľ úpravu infraštruktúry.vymenoval Jando.