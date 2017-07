V Trenčianskom kraji obnovia značenie na 400 kilometroch cyklotrás

. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 26. júla (TASR) - Cyklistov a turistov bude tento rok v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) navigovať obnovené značenie na viac ako 400 kilometroch turistických a cykloturistických trás. Takmer 240 kilometrov obnoví TSK, ďalších 177 Slovenský cykloklub.Ako informovala Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, obnova turistických značkovaných trás a doplnenie drobnej turistickej infraštruktúry v šiestich okresoch TSK je v tomto roku naplánovaná do konca novembra. Turistov bude navigovať obnovené značkovanie v dĺžke necelých 240 km. Doplnená bude aj drobná turistická infraštruktúra v podobe smeroviek a tabuliek.doplnila Jánošková.Slovenský cykloklub sa do konca septembra postará o obnovu maľovaného značenia C na cyklotrasách v celkovej dĺžke takmer 177 kilometrov. Oživenia sa dočká napríklad Bojnický cyklookruh od obce Diviaky nad Nitricou po obec Lehota pod Vtáčnikom v dĺžke 58 kilometrov či Kopaničiarska cyklomagistrála v dĺžke 45 kilometrov.priblížil cyklokoordinátor TSK Radovan Hladký s tým, že na cykloturistických trasách budú pre lepšiu orientáciu osadené malé i veľké cyklosmerovky.uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.Obnovu turistických a cyklistických trás realizuje kraj na základe Stratégie využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry.