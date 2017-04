V Trenčíne otvorili testovacie centrum interiérových prvkov do áut

Spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) otvorila nové testovacie laboratórium v Technologickom centre v Trenčíne 27. apríla 2017. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) otvorila nové testovacie laboratórium v Technologickom centre v Trenčíne 27. apríla 2017. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 27. apríla (TASR) - V Technologickom centre v Trenčíne vzniklo nové testovacie laboratórium. Oficiálne ho dnes otvorila spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), ktorá tam vykonáva testy odolnosti výrobkov.Nové testovacie centrum má rozlohu 2300 štvorcových metrov (m2), pričom firma tu preinvestovala viac ako štyri milióny eur, priblížil manažér oddelenia testovania spoločnosti Radovan Horečný.konkretizoval.Laboratórium bude podľa manažéra oddelenia zamerané i na činnosti, ktoré sa inde nerobili.doplnil.Firma v súčasnosti zamestnáva v Trenčíne 140 ľudí, pričom v testovacom laboratóriu si už prácu našlo desať ľudí, celkovo do dvoch rokov by ich malo byť do 20. Spoločnosti na otvorenie technologického laboratória odsúhlasila vláda SR i investičnú pomoc vo výške približne 802.000 eur.zhodnotil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. Ide podľa neho o ďalší dôkaz toho, že sa firmám na Slovensku dobre podniká.podotkol.Chovanec zároveň avizoval, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pracuje na šiestich ďalších projektoch spoločností, ktoré sa týkajú vytvárania inovačných technologických či biznis centier.Okrem technologického centra v Trenčíne má Yanfeng aj závod v Námestove, kde sa vyrábajú dverové panely, podlahové konzoly a iné automobilové interiérové prvky, tiež spomínané bratislavské biznis centrum. Spoločnosť YFAI so sídlom v Šanghaji má na svete približne 110 výrobných závodov a technických stredísk v 18 krajinách, pričom zamestnáva viac ako 33.000 ľudí. Jej trenčianska pobočka vznikla v roku 2015.