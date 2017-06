V Trenčíne sa uskutoční 9. ročník Hviezdy deťom

Na snímke Marián Hossa so svojou dcérkou Zojou Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program Hviezdy deťom 2017



SPP detská zóna (12.00 – 18.00 h) – nafukovacie atrakcie, baby klub, tvorivé dielne, pukance a cukrová vata nielen pre najmenších



Aegon oddychová zóna (12.00 – 18.00 h) – tulivaky, balóny a ľadová drť na osvieženie



VšZP zóna (12.00 – 18.00 h) – animačné hry pre deti a tréning futbalových zručností



AS Trenčín festival športov (12.00 – 18.00 h) – stanovištia, na ktorých je možné vyskúšať si hádzanú, hokej, florbal, bedminton, aikido, tenis, sledge hokej a bocciu



Nutricia zóna (12.00 – 18.00 h) – možnosť potrénovať imunitu a získať zdravé odmeny



Slovenské elektrárne zóna (12.00 – 18.00 h) – virtuálna prehliadka moderného zábavno-vzdelávacieho centra Energoland, časť z expozície v podobe Van der Graafovho generátora



Crunch zóna (12.00 – 18.00 h) – možnosť zacvičiť si s inštruktormi



Playstation zóna (12.00 – 18.00 h) – konzoly s najnovšími hrami



Hlavný program (14.00 – 17.30 h)



14.00 h: otvorenie programu Angels Cheerleaders a predstavenie tímov



14.10 h: plážový futbal a plážový volejbal (AS Trenčín – Hokejisti), autogramiáda Československý lev



14.40 h: plážový futbal a plážový volejbal (ČS Lev – Osobnosti), autogramiáda hokejisti



15.00 h: vystúpenie Angels Cheerleaders



15.20 h: plážový futbal a plážový volejbal (AS Trenčín – ČS Lev), autogramiáda osobnosti



15.50 h: plážový futbal a plážový volejbal (Osobnosti – Hokejisti), autogramiáda AS Trenčín



16.10 h: bubnovačka



16.30 h: plážový futbal a plážový volejbal (Hokejisti – ČS Lev)



17.00 h: plážový futbal a plážový volejbal (Osobnosti – AS Trenčín)



17.20 h: spoločné vystúpenie Angels Cheerleaders a bubnovačka



17.30 h: vyhlásenie výsledkov



AS Trenčín: Igor Šemrinec, Peter Kleščík, Jakub Paur, James Lawrence, Desley Ubbink, Julien Keston, Rodney Klooster, Milton Klooster, Maduka Udeh, Pedro Colina, Martin Šulek, Erik Prekop



Hokejisti: Marián Hossa, Marcel Hossa, Tomáš Tatar, Richard Lintner, Marko Daňo, Tomáš Jurčo, Martin Réway, Jakub Gašparovič, Dominik Graňák, Tomáš Kopecký, Róbert Petrovický, Rastislav Pavlikovský, Marcel Forgáč, Branislav Jánoš



Osobnosti: Dominika Nestarcová, Ladislav a Peter Škantárovci, Peter Gelle, Boris Demeter, Peter Varinský, Dano Očenáš, Mery Havranová, Martin Šmahel, René Štúr, Tomáš Bezdeda



Československý lev: Ján Ďureje, Vladimír Kinder, Leo Gudas, Ľubomír Luhový, Ivan Vojtek, Peter Pačút alias Freddie Mercury, Juraj Tarr, Július Šimon, Ján Pardavý, Ján Ďureje ml., Róbert Nosek

Trenčín 17. júna (TASR) - Už deviaty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom sa uskutoční v nedeľu 18. júna v priestoroch Hoss Sport Centra na Novinách v Trenčíne. Výťažok akcie organizovanej futbalovým klubom AS Trenčín priniesol v ôsmom roku života sumu vo výške 18.000 eur, celkovo takmer 123.000 eur.povedala manažérka projektu a manažérka podujatí AS Trenčín Petra Drábová.Najväčším lákadlom programu je tradičný turnaj osobností. Futbal tentoraz nahradia duely v atraktívnom plážovom futbale a plážovom volejbale. Na dvoch susediacich ihriskách sa predstavia štyri tímy. Tradične exkluzívne zastúpenie má výber hokejistov vedený dvojicou Marián Hossa a Tomáš Tatar. Pod ich taktovkou sa predstaví snáď to najlepšie, čo slovenský hokej ponúka. V tíme osobností sú okrem iných aj Dominika Nestarcová, Ladislav a Peter Škantárovci. Tím Československého leva povedú Vladimír Kinder, Leo Gudas, Ľubomír Luhový a Ján Pardavý. Vo farbách AS Trenčín nebudú chýbať Igor Šemrinec, Peter Kleščík, Jakub Paur, James Lawrence, Desley Ubbink a ďalší.