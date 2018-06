V Trenčíne si pripomenuli 100. výročie potlačenia vzbury v Kragujevaci

Pamätník obetiam krvavo potlačenej vzbury slovenských vojakov v srbskom Kragujevaci v roku 1918 stojí v Trenčíne už takmer šesť desaťročí. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 8. júna (TASR) - Kragujevská vzbura je pre nás, slúžiacich vojakov, mementom, že nesmieme zabúdať na dôstojnosť, ale ani utrpenie, ktoré slovenský národ zažil. Počas spomienky pri príležitosti krvavo potlačenej vzbury slovenských vojakov v srbskom Kragujevaci v roku 1918 to vo štvrtok v Trenčíne povedal veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR Jindřich Joch.Kragujevská vzbura bola na pozadí prvej svetovej vojny najväčším prejavom odporu voči vojne a rakúsko-uhorskej armáde. Statočné konanie vojakov 71. Trenčianskeho pešieho pluku je navždy zapísané do histórie slovenského národa.pripomenul Joch.Vzdať hold obetiam Kragujevskej vzbury a položiť veniec k pamätníku venovanému obetiam krvavej udalosti prišiel do Trenčianskych kasární aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.povedal Baška.Trenčiansky 71. peší pluk bol vojenským plukom rakúsko-uhorskej armády, ktorý vznikol 1. februára 1860. Od roku 1882 sa jeho domovskou základňou stali trenčianske kasárne. Vojenský pluk nazývali aj drotársky regiment. Pomenovanie súviselo s pôvodom príslušníkov pluku, tvorili ho slovenskí vojaci najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej a Liptovskej župy.Na sklonku prvej svetovej vojny sa v srbskom meste Kragujevac v noci 2. júna 1918 vzbúrili vojaci Trenčianskeho 71. pešieho pluku. Motívom ich vzbury bolo zlé zaobchádzanie zo strany svojich nadriadených, nezmyselnosť vojny či frustrácia z neustáleho utláčania. Vzbura bola tvrdo potlačená. Následne vojenský súd odsúdil 44 vzbúrencov na trest smrti, zastrelili ich 8. júna 1918. Udalosť pripomína pamätník umiestnený v trenčianskych kasárňach.