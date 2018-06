V trileri o korupcii a praní špinavých peňazí si zahrá aj herec Kurt Russell

Russell

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) - Americký herec Kurtsi zahrá v pripravovanom trileri s názvom Crypto. V projekte o praní peňazí sa 67-ročný rodák zo Springfieldu v Massachusetts predstaví po boku hereckých kolegov Beaua Knappa, Lukea Hemswortha, Jeremieho Harrisa, Vincenta Kartheisera či kolegyne Alexis Bledel.Indie snímka vzniká pod režisérskou taktovkou Johna Stalberga Jr., pre ktorého to bude jeho druhý celovečerný film. Za scenárom stoja Carlyle Eubank a David Frigerio, ktorí adaptovali pôvodný príbeh od Jeffreyho Ingbera. Frigerio sa spolu s Jordanom Yaleom Levineom pod projekt podpíše tiež ako producent.Výkonnými producentmi sú Michael J. Rothstein, Siena Oberman, Clay Epstein, Joseph Siprut, Shaun Sanghani a Zac Weinstein a ako koproducenti sa na projekte podieľajú Jon Keeyes, Russ Posternak a Jesse Korman. Snímku aktuálne nakrúcajú v štáte New York.Crypto prinesie príbeh mladého agenta (Knapp), ktorý sa pri práci zameriava na boj s praním špinavých peňazí. Agent vyšetruje prípad korupcie a podvodu vo svojom odľahlom rodnom meste v štáte New York, kde žijú jeho otec () a brat (Hemsworth), ktorí sa pokúšajú udržať ich farmu v meniacom sa ekonomickom prostredí.Mladý muž sa však čoskoro ocitne v nebezpečnom podsvetí, ktorého súčasťou sú tajomná obchodníčka z umením (Bledel), fanúšik kryptomeny a špiceľ (Harris) a skorumpovaný účtovník, ktorý robí ponuky za svojich nemilosrdných klientov (Kartheiser).Kurtje známy napríklad z filmov Tango a Cash (1989), Oheň (1991), Tombstone (1993), Hviezdna brána (1994), Útek z L. A. (1996), Vanilkové nebo (2001), Poseidon (2006), Grindhouse: Auto zabijak (2007), Rýchlo a zbesilo 7 a 8 (2015 a 2017), Osem hrozných (2015), Krvavý tomahavk (2015), More v plameňoch (2016) či Strážcovia Galaxie 2 (2017).V roku 1979 získal svoju zatiaľ jedinú nomináciu na cenu Emmy za stvárnenie titulnej postavy v životopisnej dráme Elvis a rok 1984 mu priniesol nomináciu na Zlatý glóbus v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za životopisnú drámu Silkwoodová (1983). Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.