V Trnave otvorili prvé ihrisko Žihadielko v roku 2017

Gen. riaditeľ Lidl M.Gála odovzdal kľúč od ihriska P. Bročkovi Foto: Lidl Foto: Lidl

Harmonogram slávnostných otvorení ihrísk Žihadielok v roku 2017

Trnava V Jame 27 1. júl

Senica Laca Novomeského 1217/88 8. júl

Handlová Mostná 25 15. júl

Levice Zdenka Nejedlého 41 22. júl

Galanta Štvrť SNP 995 29. júl

Trenčín Soblahovská 6788 5. august

Modra Komenského 854/4 12. august

Piešťany Vážska 3560/1 19. august

Skalica Pod hájkom 6 26. august

Tvrdošín Radničná ulica 130/8 2. september



Trnava 3. júla (OTS) - Prvý prázdninový deň oslávili stovky trnavských detí na novom ihrisku Žihadielku. Získala ho vďaka unikátnemu projektu reťazca Lidl, v ktorom ľudia rozhodli o desiatich lokalitách pre rok 2017. Pásku na Žihadielku na ulici V Jame 27 prestrihli samotné deti za pomoci primátora Trnavy a generálneho riaditeľa spoločnosti Lidl Slovenská republika.,“ povedal, primátor Trnavy. „,“ uviedol, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. V rámci slávnostného otvorenia bol pripravený zaujímavý celodenný program. Na malých návštevníkov čakalo mnoho zaujímavých atrakcií vrátane vystúpení obľúbených Trpaslíkov z RTVS.O ihriská Žihadielka bojovalo svojimi hlasmi Slovensko premiérovo v roku 2016. Víťaznými mestami sa vtedy stali Banská Bystrica, bratislavská Dúbravka, Šaľa, Pezinok, Sereď, Dolný Kubín, Stropkov, Myjava, Šahy a Vrbové. Aj v roku 2017 súperili o ihriská mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Desiatka víťazov z predošlého roku sa do súťaže už nemohla zapojiť. Z 94 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť sa súťaže 67 miest. Podľa počtu obyvateľov boli rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. To prebiehalo v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získali prvé dve mesta z každej kategórie. Hlasovať v projekte Žihadielko mohol skutočne každý, bez akéhokoľvek obmedzenia. Jediným predpokladom bola registrácia na webe zihadielko.sk a jej potvrdenie prostredníctvom kódu z SMS správy. Bonusový hlas bolo možné získať po absolvovaní jednoduchej hry s Včielkou Majou. Stačilo úspešne absolvovať virtuálnych sto metrov. Počas trvania súťaže nalietala Maja celkovo viac ako 221 000 km, alebo inak povedané – Zem obletela 5,5-krát. Víťaznú desiatku pre rok 2017 tvoria: Trnava, Trenčín, Levice, Piešťany, Senica, Handlová, Galanta, Skalica, Tvrdošín a Modra. Hodnota ihrísk za roky 2016 a 2017 je spolu 1 740 000 €.Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa nachádzajú aj lavičky a stojan na bicykle.Počet obyvateľov 30.000 a viac: Trenčín (138 299), Trnava (108 753)Počet obyvateľov 21.000 – 29.999: Piešťany (84 130), Levice (83 093)Počet obyvateľov 15.000 -20.999: Handlová (204 286), Senica (200 035)Počet obyvateľov 10.000 – 14.999: Galanta (108 795), Skalica (107 180)Počet obyvateľov do 9.999: Tvrdošín (47 074), Modra (38 592)Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 762 178Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.