V Trnave sa začne distribúcia jódových tabliet

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava/Hlohovec/Madunice 11. októbra (TASR) – Obce a mestá v okolí atómových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce začnú s distribúciou nových jódových tabliet, ktoré sú určené na použitie v prípade jadrového ohrozenia. Takýto krok sa opakuje každých päť rokov, pričom do rozdeľovania sú zapojené samosprávy. Tablety z roku 2012 môžu obyvatelia miest odovzdať pri výmene.V aktuálnom usmernení pre samosprávy sa uvádza, že Slovenské elektrárne zabezpečili pre každú obec toľko balení profylaktík, koľko má trvalo bývajúcich obyvateľov. No v roku 2017, na rozdiel od predchádzajúcich, dodali balenia po šesť tabliet. Doteraz jedno balenie obsahovalo štyri tablety, čo zodpovedá dvom dávkam pre dospelého. Dve tablety sú teraz určené na doma a dve na pracovisko, kam by si ich mal doniesť každý sám. Pre deti polovicu vyzdvihnú rodičia, polovicu školy a škôlky.Pre distribútorov balenia so šiestimi tabletami znamenajú, že z nich budú musieť odoberať podľa potreby a blistre sa budú strihať. Samosprávy dostali aj nariadenie, že nakoľko príbalové letáky sú iba v jednotlivých baleniach, musia pre tých občanov, ktorí nedostanú škatuľku, príbalový leták rozmnožiť vo vlastnej réžii. V celkovom objeme pre obce je započítaná aj 50-percentná rezerva pre obyvateľov, ktorí sa prisťahovali, narodili, alebo ktorí si jódové profylaktiká neprevzali, rovnako aj pre návštevníkov.Trnava začne s výdajom v pondelok 16. októbra, bude na Hlavnej ulici číslo 8, v bývalom obchode odevov „pod stĺpmi“ v pracovných dňoch od 09.00 do 17.00 h do 27. októbra, neskôr na informáciách mestského úradu na Trhovej ulici. Podľa Márie Markovičovej z referátu civilnej ochrany na mestský úrad dostali spolu 65.536 balení a sú uzrozumení s tým, že sa bude strihať.povedala pre TASR.V Hlohovci dostali 21.933 balení, podľa Lucie Hausknechtovej z radnice bude výdaj od 13. októbra do 15. novembra v klientskom centre mestského úradu a v kancelárii mestského úradu v mestskej časti Šulekovo.V obci Madunice sa rozhodli, že v dôsledku administratívnej záťaže a za predpokladu vyššieho záujmu o výmenu budú balenia jodidu draselného distribuovať v deň krajských volieb 4. novembra.uviedla pre TASR starostka Alena Jelušová.